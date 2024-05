Ierii, 30 mai 2024, Prefectul județului Bacau, Claudiu-Augustin Ilișanu, a coordonat ședința lunara a Colegiului Prefectural, desfașurata in Sala Mare de ședințe a Palatului Administrativ. Organizarea examenelor naționale La primul punct pe ordinea de zi, Inspectoratul Școlar Județean Bacau, sub conducerea doamnei inspector general Ana Maria Egarmin, a prezentat masurile luate pentru asigurarea condițiilor optime […] Articolul Ședința lunara a Colegiului Prefectural din județul Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .