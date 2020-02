Ședință la vârful PSD, plan împotriva anticipatelor Liderii PSD se reunesc in ședința la varf sa puna la punct strategia pentru a contracara planul liberalilor de a provoca alegeri anticipate. Social-democrații vor sa atace pe mai multe fronturi: și desemnarea lui Ludovic Orban de a forma noul guvern dupa ce a fost dat jos prin moțiune de cenzura, dar și ordonanțele de urgența adoptate in numar record in ultima ședința de guvern dinaintea moțiunii. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au decis ca Marcel Ciolacu sa sesizeze CCR privind un posibil conflict de natura constitutionala intre presedinte si Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa ignore propunerea de premier din partea PSD - PRO Romania si l-a desemnat tot pe Ludovic Orban.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat, dupa intalnirea cu seful statului, ca PNL l-a propus ca prim-ministru tot pe el, conform deciziei Consiliului National al formatiunii si ca liberalii sustin organizarea anticipatelor. "Propunerea PNL este in persoana mea", a declarat Orban, care a…

- In scurt timp incepe sedinta cruciala a liderilor PSD in care ar urma sa fie discutate schimbari majore la varful partidului. Vorbim despre noi formule de conducere si despre data congresului care ar urma sa insemne un pas important in reformarea partidului. Vasile Marcu

- Dupa gafa facuta pe tema pensiilor speciale, cand nu știa ca PSD a renunțat la amendamentul privind eliminarea rentelor viagere ale sportivilor, premierul Ludovic Orban a declarat, inițial, in ședința de Guvern ca pretul la pompa al benzinei standard a crescut cu 32 de bani in urma eliminarii supraaccizei.…

- Liderii PSD se întrunesc, marți, la Parlament, în prima ședința a Comitetului Executiv din acest an, pentru a discuta despre depunerea unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban și despre congresul PSD care urmeaza sa aiba loc în februarie. Potrivit liderului…

- Violeta Alexandru a anunțat, luni, ca plațile sociale sunt in totalitate efectutate pe carduri, precizand ca sunt probleme cu plata in teritoriu, din cauza capacitații limitate a Poștei Romane. Orban a subliniat ca daca Poșta dorește aprobarea unui amendament la buget,trebuie sa livreze "la termen",…

- Social-democrații se reunesc miercuri dupa-amiaza in ședința forului largit. Este prima ședința CEx dupa ce noua conducere interimara a preluat fraiele partidului. Liderii de la centru și din teritoriu discuta inclusiv despre sancționarea unora dintre membrii PSD.

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, s-au intalnit, vineri, cu premierul Ludovic Orban, Barna precizand ca i-a transmis prim-ministrului ca alianta asteapta de la Guvern sa aduca la indeplinirea prevederile din acordul politic semnat, scrie Agerpres. „Intalnirea a fost prevazuta de o saptamana.…