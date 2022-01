Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este in avarie. Pentru a cincea zi consecutiv, transportul in comun este paralizat de greva. Pe traseu au mai aparut mijloace de transport, in timp ce administratia companiei si liderii de sindicat au trecut la amenintari. Legal, protestul este ilegal.

- Greva spontana din cadrul Societații de Transport București continua pentru a cincea zi la rand, deși acțiunea a fost declarata ilegala de instanța, in doua randuri. Luni dimineața ieșisera pe traseu doar 103 din cele 521 de autobuze, troleibuze sau tramvaie. O noua runda de discuții intre conducerea…

- Greva STB continua și astazi, in ciuda deciziei Tribunalului București , de ieri, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca i-a convocat pe toți șefii de autobaza ai STB. “Aceasta decizie este cunoscuta de ieri. Executorii judecatorești au afișat decizia, pana in acest moment. Cine nu…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre angajații de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta de judecata…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca greva la Societatea de Transport Bucuresti, in urma careia masinile nu au iesit pe traseu, este ilegala, fiind o actiune foarte grava, care afecteaza foarte multi bucuresteni, din toate categoriile. El a precizat ca STB a depus deja actiune in instanta,…

- Prefectura Capitalei a anuntat, joi dimineața, o serie de masuri, in urma grevei de la Societatea de Transport Bucuresti. Au fost suplimentate efectivele de politie si jandarmerie in zona statiilor de metrou, dar și echipajele de politie rutiera. Conform Prefecturii Capitalei, in aceasta dimineata,…

- Mai mulți cititori din București ne roaga sa le spunem, așa cum am facut la fiecare sfarșit de an, cum vor circula mijloacele de transport in comun in Capitala, respectiv autobuzele, troleibuzele și metroul, in noaptea de Revelion, precum și in zilele de 1 și 2 ianuarie 2022. RASPUNS: Societatea de…