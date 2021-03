Ședință la poliție pentru protestul de la metrou. Metrorex: “Protestul este ilegal!” Actiunea de protest de la metrou este ilegala, perturba ordinea publica si impiedica desfasurarea in conditii normale a transportului de calatori in Bucuresti, susține reprezentanții companiei Metrorex. Și Poliția Capitalei face verificari cu privire la legalitatea protestului. Metrorex isi rezerva dreptul de a folosi toate mijloacele legale la dispozitie pentru a opri aceasta ilegalitate, precizeaza […] The post Ședința la poliție pentru protestul de la metrou. Metrorex: “Protestul este ilegal!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

