Stiri pe aceeasi tema

- PNL si UDMR se contreaza pe tema (auto)sesizarii CNCD pentru declaratiile rasiste ale lui Viktor Orban in Romania. Liberalii vor tragerea la raspundere a premierului maghiar, in timp ce seful Consiliului, Asztalos Csaba (UDMR), sustine ca nu exista motive

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, marti, de la 18.00, intr-o sedinta a conducerii largite a formatiunii, potrivit informatiilor „Adevarul”. Este prima intrevedere a liderilor liberali de la aparitia tensiunilor in cadrul guvernarii, cauzate de atitutindea UDMR fata de declaratiile controversate…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European (PE) au adoptat vineri o declaratie comuna prin care condamna declaratiile deschis rasiste ale premierului ungar, Viktor Orban, de saptamana trecuta, de la Baile Tusnad, si subliniaza ca aceste afirmatii reprezinta incalcari ale valorilor europene,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, cu prilejul unei vizite in judetul Alba, ca declaratiile facute in Romania, la sfarsitul saptamanii trecute, de catre premierul Ungariei, Viktor Orban, sunt ‘nedorite’ si ‘nu isi au locul intr-o Europa unde 27 de tari traiesc in pace si prosperitate’. El a subliniat…

- Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca discursul premierului ungar Viktor Orban la Baile Tușnad a fost o jignire nu doar pentru romani, ci pentru toata lumea. El a spus ca vor fi discuții in coaliție, dar ca s-a așteptat la liderul UDMR Kelemen Hunor sa fi avut „imediat” o reacție. Președintele PSD…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat, marti, ca declaratiile recente facute de premierul Ungariei, Viktor Orban, la Baile Tusnad, sunt ingrijoratoare si "preiau retorica de la Kremlin", fiind "inacceptabile pe teritoriul Romaniei", anunța agerpres. Fii la curent cu…

- Deputatul PSD Silviu Macovei, membru al Comisiei pentru controlul activitații SRI din Camera Deputaților reacționeaza foarte dur la declarațiile premierului maghiar la incheierea Universitații de vara de la Tușnad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca in PNL nu s-a discutat schimbarea lui Florin Citu de la sefia Senatului , dar ca, atunci cand ai a doua pozitie in stat, responsabilitatea declaratiilor tale este mult mult mai mare si ca nu doar…