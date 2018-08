Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, in sedinta de joi, un proiect pentru modificarea Ordonantei de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care…

- Politicile promovate de Guvern vor fi expertizate de societatea civila. Pentru asta Cabinetul de miniștri a alocat astazi 10 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru evaluarea și monitorizarea documentelor de politici publice elaborate de ministere și instituțiile statului.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de crestere a absorbtiei fondurilor europene in domeniul mobilitatii urbane si prin care unitatile administrativ-teritoriale pot fi dotate cu mijloace de transport, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a adoptat normele metodologice la legea achizițiilor publice. Potrivit deciziei Guvernului, se produce o simplificare, o debirocratizare, o clarificare a procedurilor, astfel incat sa fie eliminate blocajele din domeniul achizitiilor publice, desigur in deplina concordanta cu normele si legislatia…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, prin care va descuraja contestatiile nejustificate. "Am discutat si despre stadiul proiectului de ordonanta privind achizitiile…

- Romania a respectat in trei ani consecutivi regula fiscala privind deficitul structural, in 2013, 2014 si 2015, in timp ce 2016 a fost anul zero al fondurilor europene si in cel al politicii fiscal bugetare, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria.…

- Instituțiile publice cel mai des implicate in fraudarea fondurilor europene au fost primariile, respectiv 92 de cazuri din 555 de condamnari, in perioada 2010 – 2017, susține Valentina Dimulescu, analist al Societații Academice din Romania (SAR), precizand ca informațiile sunt preliminar.