- Președintele Klaus Iohannis va avea vineri, ora 11:00, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema Planului Național de Relansare și Reziliența cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.Citește și: Ungaria iși modifica…

- Planul National de Redresare si Rezilienta a fost elaborat sub forma de draft la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, iar documentul reprezinta sumarul activitatilor avute in vedere pentru dezvoltarea tarii in perioada urmatoare, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…