- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, intr-o conferinta la Palatul Cotroceni, redeschiderea scolilor incepand cu data de 8 februarie, odata cu inceperfera semestrul II. Seful statului a avut o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, al Sanatatii, Vlad Voiculescu,…

