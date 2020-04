Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de presa 31 martie 2020 Finalizarea proiectului „Extindere și modernizare producție MOBIREF DESIGN SRL” S.C. MOBIREF DESIGN Post-ul Anunt: Finalizarea proiectului „Extindere și modernizare producție MOBIREF DESIGN SRL” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Vrancea anunța ca in cadrul Crangului Petrești s-au luat toate masurile de prevenție care trebuie respectate pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus Covid – 19. ,,In cadrul Crangului Petrești s-au afișat toate masurile de prevenție care trebuie respectate pentru limitarea…

- Primarul Daniel Nicolaș a anunțat ca orașul Odobești a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public si scaderea emisiilor de CO2 prin modernizare, extindere, telegestiune in orasul Odobesti, judetul Vrancea“. Obiectivul…

- Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Vrancea“ – Vrancea Curata este realizat in proporție de peste 98%, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea, care a avut loc miercuri. Proiectul are o valoare totala…

- Consiliul Judetean Vrancea a aprobat, ieri, in ședința ordinara, bugetul județului și al instituțiilor subordonate. Peste 497 de milioane de lei este bugetul Consiliului Judetean Vrancea si al institutiilor subordonate pe anul 2020, alocat prin Legea bugetului de stat. Conform proiectiei bugetare pentru…

- Consiliul Județean va prelua in administrare suprafețele de teren aparținand domeniului public din 67 de localitați, necesare asigurarii funcționalitații proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Vrancea”. Pe aceste terenuri au fost realizate sau se afla in curs de realizare…

- Consiliul Județean Vrancea anunța ca anul acesta vor continua lucrarile la proiectul de investiții Vranceaqua, etapa a II-a. „Anul acesta, impreuna cu societatea CUP SA Focșani, vom continua lucrarile la cea de-a II-a etapa a proiectului de investiții Vranceaqua, anul trecut fiind demarate lucrarile…