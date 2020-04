Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor se intruneste, miercuri, in sedinta, cu participarea efectiva a mai multor deputati, printre proiectele care urmeaza sa fie dezbatute aflandu se si cel privind amanarea platii chiriilor pe perioada starii de urgenta, scrie Agerpres.Sedinta incepe la ora 10,00, iar votul final va fi…

- N. D. Prelungirea starii de urgența la nivel național a impus necesitatea introducerii de noi reglementari și in ceea ce privește acordarea șomajului. Astfel, recent, a fost adoptat un act legislativ care modifica și completeaza ordonanțele de guvern ce vizeaza protecția sociala a unor categorii profesionale…

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1/2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen desfasurata in sistem de audioconferinta.…

- Guvernul a aprobat, ieri, o hotarare prin care stabilește norme pentru amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta. ”A fost adoptata o hotarare de guvern pentru implementarea normelor de aplicare…

