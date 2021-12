Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Gabi Torje a fost foarte afectat de infrangerea lui Dinamo cu CS Mioveni, 1-2, meci in care echipa lui Rednic a luat doua goluri in prelungiri. Inainte sa se prezinte la interviu, Torje s-a dus și a vorbit cu fanii furioși din tribune, care au cerut socoteala imediat dupa fluierul final…

- CS Mioveni a caștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Deian Sorescu, marcatorul golului alb-roșilor, a oferit primele declarații dupa eșecul cu argeșenii. „Am venit dupa o vitorie, aveam alt moral. Aveam incredere in noi ca putem sa luam cele 3 puncte și astazi. Am luptat, dar la fel ca in meciurile…

- Etapa a 19-a din Liga 1 la fotbal demareaza vineri, 10 decembrie, de la ora 20:30, cu un meci care aduna odinioara pasiuni, dar care acum poate demite antrenori. În tur, giuleștenii au învins cu 1-0. De atunci, a avut loc un meci amical, terminat nedecis, scor 2-2. Cele doua sunt vecine…

- Pe „Arena Naționala” din Capitala se vor alinia sâmbata, de la ora 20:30, FCSB și CS Mioveni, în vederea unui duel pentru etapa a 12-a a primei divizii fotbalistice din România.Trupa cantonata în Berceni, dupa ce a fost alungata din Ghencea, are prima șansa, prin…

- Ismail Isa (32 de ani, atacant) a ajuns marți la București pentru a negocia cu Dinamo. Bulgarul evita sa semneze momentan. Dinamo e intr-o cursa contra cronometru. Rednic trebuie sa legitimeze rapid noi jucatori, intrucat „cainii” sunt amenințați iar cu interdicția la transferuri. TAS poate dicta aceeași…

- Dinamo se intarește pentru a ieși cat mai repede din zona roșie a clasamentului. Tranferurile promise de Rednic au ajuns deja la București, iar inregimentarea lor a intrat in linie dreapta. Michel Espinosa (28 de ani), mijlocașul defensiv aflat de cateva zile in probe la Dinamo, și atacanții Ismail…

- Fanii-acționari din DDB au transmis un mesaj intern prin care anunța ca vor riposta daca vor mai fi lansate acuzații in privința programului. Dinamo a fost ținuta in viața in ultimele luni doar datorita fanilor din programul DDB. Suporterii au avut parte și de contestatari. Printre ei s-au numarat…

- Suporterii lui Dinamo și-au recapatat optimismul dupa numirea lui Mircea Rednic (59 de ani) și au solicitat revenirea lui Ionel Danciulescu (44 de ani) la formație! Mircea Rednic și Danciu-gol au avut mereu o relație buna, nu doar din postura antrenor - jucator, ci și antrenor - director sportiv, dar…