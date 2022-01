Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce negocierile cu Ladislau Boloni (68 de ani) au intrat in impas, FRF pare ca s-a reorientat spre Edi Iordanescu (43), fostul antrenor al celor de la FCSB. Chiar daca Boloni inca nu a refuzat naționala, declarand ca va anunța in 4-5 zile decizia sa, FRF are pregatita varianta de rezerva in cazul…

- România este în continuare fara selecționer, variantele Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu cazând una câte una. FRF a purtat discuții recent cu Ladislau Boloni, iar dupa zile de tacere tehnicianul a oferit o prima declarație.Aflat la Târgu-Mureș, Boloni a stat…

- FRF și Ladislau Boloni au negociat pentru numirea acestuia pe banca naționalei, dar antrenorul inca nu a oferit niciun raspuns. In birourile FRF se vorbește tot mai tare despre Edi Iordanescu (41 de ani). Antrenorul urma sa revina luni la București pentru a da un raspuns șefilor FRF, dar acesta a ramas…

- Dupa ce au fost refuzați de Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu, oficialii Federației l-au avut ca favorit pentru postul de selectioner pe Adrian Mutu, insa au mai existat discuții și cu alți antrenori, precum Ladislau Boloni, Edi Iordanescu și Victor Pițurca.Dintre aceștia, pe lista a mai ramas…

- Adrian Mutu este in prezent favorit sa preia naționala Romaniei, dupa cum dezvaluie azi Gazeta Sporturilor, deși pe lista FRF s-au aflat mai multe nume, printre care și Ladislau Boloni. Burleanu și Stoichița au discutat și cu Ladislau Boloni in perioada aceasta. In ciuda experienței sale imense, fostul…

- Echipa nationala a Romaniei cauta de 49 de zile un nou selectioner, iar pe lista presedintelui FRF Razvan Burleanu au mai ramas patru nume. Din informatiile Digi Sport, FRF a poarta in aceste zile discutiile finale cu patru antrenori, iar in luna ianuarie vom afla numele noului selectioner. Antrenorii…

- Federația a negociat cu trei antrenori pe care avea șanse minime sa-i convinga: Hagi, Razvan Lucescu, Dan Petrescu. „Briliantul” a devenit acum singurul candidat pentru postul de selecționer. Burleanu și Stoichița au alergat prin negocieri inutile pana cand au ajuns sa mai aiba pe lista un singur nume:…