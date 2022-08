Stiri pe aceeasi tema

- BNR a anunțat ca indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019 a crescut luni, 8 august, de la 8,12% la 8,14%. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila,…

- O alta societate a Consiliului Local Timișoara, in dificultate. Dupa dezastrul inregistrat la Colterm, o alta societate a Consiliului Local Timișoara se confrunta cu mari probleme. Este vorba de STPT, care a facut obiectul unor discuții in ultima ședința de plen.

- Dupa ce caldura din casele radauțenilor a avut de „suferit" in mai multe randuri iarna trecuta, din cauza unor probleme de ordin tehnic la centrala termica a municipiului, administrația locala se pregatește sa remedieze defecțiunile care au creat disconfort in peste 4.200 de ...

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat luni la 7,51%, in urcare cu 15 puncte baza fata de vineri, cand a fost cotat la 7,36%, arata datele publicate de BNR. De la inceputul lunii, cand ROBOR la…

- In ce context ați ajuns la FC Argeș? Cine v-a contactat? – Am fost contactat de Mihai Foamete, care este președintele Consiliului Director. Am avut doua-trei intalniri cu domnia sa și cu ceilalți membri ai Consiliului Director. M-am intalnit și cu dl primar Cristian Gentea, in contextul in care Bogdan…

- Investitiile la bursa reprezinta o metoda din ce in ce mai des folosita de catre romanii care doresc sa obtina un profit folosindu-si economiile. Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a investi la bursa.In ce poti sa investestiAtunci cand decizi sa investesti la…

- Abia ce a ajuns in București primul tramvai din lotul de 100 contractat de Primaria Generala de la Astra Arad și a aparut prima problema. Autoritațile nu au luat in calcul ca mai multe stații sunt prea mici pentru acest tramvai și calatorii nu pot folosi toate ușile.

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi un pachet de aproximativ 40 de miliarde de dolari pentru ajutoare de urgența destinate Ucrainei. Votul final a fost 86-11. Proiectul de lege va merge acum la președintele Biden pentru semnatura.