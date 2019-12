Sala de Consiliu a Primariei Timișoara a fost neincapatoare, astazi. La fel ca in anii precedenți, a fost organizata ședința festiva a Consiliului Local Timișoara dedicata comemorarii eroilor martiri, la 30 de ani de la Revoluția Romana. Printre cei prezenți in sala s-au numarat numeroși revoluționari sau urmași ai celor care au murit pentru libertate […] Articolul Ședința festiva la 30 de ani de la izbucnirea Revoluției Romane, in Consiliul Local Timișoara. Corneliu Vaida: „Revoluția mai mult ne-a dezbinat decat ne-a unit” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .