Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, miercuri, o intalnire de lucru pentru evaluarea masurilor necesare protejarii populației și mediului de afaceri de efectele creșterii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la intalnire au participat miniștrii Finanțelor, Adrian Caciu, Agriculturii, Adrian Chesnoiu, Economiei, Florin Spataru, Energiei, Virgil Popescu, Antreprenoriatului și Turismului, […] The post Ședința fara rezultat la Guvern, pe tema prețurilor la gaze și energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…