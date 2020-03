Stiri pe aceeasi tema

- Joi va avea loc sedinta de plen al Senatului in care se va vota modificarea Regulamentului astfel incat initiativele legislative sa poata fi facute de pe Internet. Sedinta de plen va avea loc online, iar in timpul votului senatorii vor putea intra in direct si se vor exprima „pentru” sau „impotriva”.

- Comitetul Executiv National al PSD va avea loc miercuri, de la ora 12,00, prin sistem de video-conferinta, la sediul central din Soseaua Kiseleff, potrivit unui anunt al partidului. Surse social-democrate au mentionat ca aceasta sedinta va fi coordonata de la sediul central al PSD de presedintele…

- Luni, 30 martie 2020, va avea loc prima ședința a Consiliului Local Municipal la care aleșii locali nu vor participa direct, ci prin intermediul tehnologiei. Masura a fost luata de Primaria Buzau in contextul pandemiei de coronavirus. Luni, la ora 14:00, consilierii municipali iși vor da intalnire așa…

- Consiliul European se reuneste la 17 martie 2020, in sedinta extraordinara prin sistem videoconferinta, pentru a evalua raspunsul blocului comunitar la pandemia cu noul Coronavirus. Este a doua astfel de sedinta a Consiliului European, dupa ce la 10 martie, sefii de stat si de guverne din tarile membre…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat luni, pe contul sau de Twitter, ca a convocat pentru marti o reuniune extraordinara a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru o evaluare a raspunsului blocului comunitar la pandemia cu noul coronavirus, transmite…

- Se convoaca Consiliul Judetean Maramures in sedința extraordinara, pentru data de 25 februarie 2020, ora 12.00, in Sala de ședințe „Bogdan Voda” din Palatul Administrativ al Județului Maramures. Pe ordinea de zi a ședințe sunt 8 proiecte de hotarare, dar și raportul anual asupra activitații Inspectoratului…

- De ani buni cetațenii Republicii Moldova nu mai sunt protejați de lege. Corupția și dosarele la comanda iși gasesc locul in justiția actuala. Reformarea justiției este examenul pe care trebuie sa-l susțina Republica Moldova in fața partenerilor externi. Intr-un interviu pentru UNIMEDIA, ministrul Justiției,…

- Consilierii județeni vor avea de aprobat 16 proiecte de hotarare, intre care modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgența și „stabilirea unui mandat special” pentru reprezentantul Județului Buzau in Adunarea Generala a Acționarilor Companiei de Apa -care va avea loc in aceeași zi.…