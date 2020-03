Stiri pe aceeasi tema

- ■ cei 26 de consilieri prezenti au votat in unanimitate rectificarea de buget ■ miza principala este achizitionarea de echipamente medicale pentru spital ■ presedintele CJ a dat asigurari ca daca va fi nevoie de suplimentari de sume, acestea vor fi facute ■ Sedinta extraordinara de Consiliu Judetean…

- Consilierii locali sunt convocați vineri, 13 martie, la ora 13.00, in ședința extraordinara, cu patru proiecte pe ordinea de zi. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba…

- Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț este convocat in ședința extraordinara pentru data de 12 martie, incepand cu ora 15:00, in vederea adoptarii mai multor proiecte care se pare ca sunt foarte urgente. Dintre cele opt proiecte de pe ordinea de zi iese in evidența o aparent surprinzatoare rectificare…

- Astazi are loc sedinta extraoridinara a Consiliului Local Municipal Constanta. Pe ordinea de zi sunt patru proiecte. Iata ordinea de ziUPDATE 1 : Sunt prezenti 23 de alesi locali municipali Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;initiator: primar Decebal Fagadau avize…

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda, din data de 18 februarie 2020, ora 11.00:

- Marți, 11 februarie 2020, ora 16.00, la Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, in sala de festivitați „Radu Stanca”, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, invita toți cetațenii interesați, la o intalnire consultativa, avand ca tema bugetul Municipiului Sebeș aferent anului 2020 și portofoliul…

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare, cu convocare de indata, a Consiliului Local al Municipiului Turda, din data de 15 ianuarie 2020, ora 11.30:

- Guvernul Orban se reuneste luni, la ora 12.00, in sedinta, pentru a dezbate amendamentele la proiectul legii bugetului, la proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat si la proiectul de modificare a Ordonantei 114, inainte de a merge in Parlament pentru angajarea raspunderii.