Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile COVID ar putea fi ridicate: Klaus Iohannis a convocat vineri o sedința cu miniștrii cabinetului Ciuca Restricțiile COVID ar putea fi ridicate: Klaus Iohannis a convocat vineri o sedința cu miniștrii cabinetului Ciuca „La ședința vor participa Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, ministrul…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a co prezidat miercuri, 24 februarie, impreuna cu omologul polon, Mariusz Blaszczak, si cu participarea secretarului apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III, reuniunea extraordinara a ministrilor apararii in Format Bucuresti 9 B9 , organizata,…

- Liderii Coaliției de guvernare discuta masuri de sprijin pentru populație in criza energiei. Intalnirea șefilor partidelor de la guvernare se desfașoara in dimineața zilei de marți, 22 februarie. Conform unui comunicat difuzat de Guvernul Romaniei, premierul Nicolae Ciuca nu are in programul de marți…

- Ședința CSAT - situatia de securitate creata de Rusia la granita cu Ucraina Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Dupa sedinta CSAT de astazi, în care a fost analizata situatia de securitate creata de Rusia la granita cu Ucraina, presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca nu este…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca noua ordonanța pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaze nu va fi adoptata in ședința de guvern de marți. Liderul PSD și președintele PNL Florin Cițu au avut o noua discuție marți, la pranz, insa nu au reușit sa se ințeleaga daca…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca evaluarea ministrilor din Guvernul condus de Nicolae Ciuca trebuie facuta de prim-ministru si apoi discutata in coalitia de guvernare.

- Intalnirea este una tensionata, pentru ca partidele vin cu masuri diferite in sprijinul populației. PSD vrea reducerea TVA la energie electrica din februarie, in timp ce PNL ar vrea ca masura sa se aplice din aprilie.Inainte de a intra la discuții, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca urmeaza sa fie…

- Intalnirea este una tensionata, pentru ca partidele vin cu masuri diferite in sprijinul populației. PSD vrea reducerea TVA la energie electrica din februarie, in timp ce PNL ar vrea ca masura sa se aplice din aprilie.Inainte de a intra la discuții, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca urmeaza sa fie…