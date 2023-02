Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul alocat instituțiilor de cultura din subordinea Consiliului Județean Mureș a crescut in acest an, fiind alocați mai mulți bani pentru investiții pe acest domeniu. Vicepreședintele instituției, Kovacs Levente, a precizat ca, in general, bugetul județului este mai mic in acest an, comparativ cu…

- Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional (CM PR) Nord-Est 2021-2027 a avut loc la Piatra Neamț. La reuniune a venit și delegația Comisiei Europene, condusa de Aida Liha Matejicek, șefa Unitații pentru Romania și Croația din Departamentul pentru politica regionala și urbana…

- Primarul de Siret, Adrian Popoiu, a reprezentat Asociația Orașelor din Romania la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027 de la Piatra Neamț. Popoiu a declarat ca cei 39 de membri ai comitetului, dar și observatorii, au fost informați cu privire la mai…

- Astazi, Consiliul Județean Mureș a aprobat Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) a Municipiului Targu Mureș in context metropolitan – Orizont 2030 și Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) al Municipiului Targu Mureș– Orizont 2030. Prin aceeași hotarare a fost mandatat, președintele Consiliului…

- Astazi au fost semnate contractele de finanțare a proiectelor de renovare energetica a cladirii administrative al Consiliului Judetean Mures, a birourilor din Muzeului Județean și al Centrului Școlar de Educație Inclusiva nr. 3 din Reghin, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Consiliul…

- Cladirea fostului Parc Hotel va fi renovata in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, anunța instituția, dupa ce Ministerul Dezvoltarii, Lucrarii Publice si Administratie a aprobat ieri proiectul. Valoare maxima eligibila este de aproximativ 15 milioane de lei, se arata in comunicatul…

- Consiliul Județean Maramureș – reprezentat la prima ședința a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 In perioada 5-6 decembrie 2022, a avut loc, la Cluj-Napoca, prima ședința a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Agenda evenimentului…

- Municipiul Targu Mureș și Consiliul Județean Mureș colaboreaza in sfarșit, "dupa 20 de ani de stagnare", intr-un mod nemaiintalnit, a anunțat vineri, 25 noiembrie, Kovacs Mihaly Levente, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș. "Dupa zeci de ani de controverse legate de terenul din spatele spitalului,…