- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva in Bucuresti, in ziua in care Capitala a raportat cel mai multe cazuri de COVID . Raed Arafat a precizat ca se lucreaza in continuarea pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, luni, ca incidenta in municipiul Bucuresti este in usoara scadere si se monitorizeaza situatia, precizand ca nu se doreste impunerea carantinei, anunța news.ro. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de…

- „In cursul zilei de astazi, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a reevaluat scenariile de funcționare a unitaților de invațamant de pe raza Municipiului București, in conformitate cu prevederile normative in vigoare și raportat la rata de incidența a cazurilor, cumulata in ultimele…

- Ședința CMBSU va incepe de la ora 10:00, principalul subiect aflat pe agenda discuțiilor fiind legat de reluarea activitatilor didactice in Bucuresti.Va reamintim ca Ministrul Educatiei si ministrul Sanatatii au semnat joi, 4 februarie, Ordinul comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti se reuneste vineri pentru a discuta despre reluarea cursurilor in scoli, anunța AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a declarat, pentru AGERPRES, ca CMBSU a fost convocat in sedinta incepand…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se reuneste vineri pentru a discuta despre reluarea cursurilor in scoli. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a confirmat pentru Agerpres ca sedinta va avea loc incepand cu ora 10.00.

- Astazi, 27 ianuarie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea votarii hotararii nr. 3 din 2021. A fost votata favorabil incadrarea judetului in limita de incidenta cuprinsa intre 1,5 si mai mica sau egala cu 3 1.000…