- Potrivit stenogramelor din sedinta USR, Dacian Cioloș a spus de mai multe ori ca iși depune mandatul, daca programul sau nu este aprobat. “Deci eu voi propune, evident puteti si sa nu o votati, rezultatul e acelasi pentru mine. Daca nu trece programul asta si aveti, inca o data, tot dreptul si legitimitatea…

- LideruL USR Dacian Ciolos a afirmat de mai multe ori, in sedinta de joi, in care si-a prezentat programul politic, ca, in cazul in care programul nu e aprobat, isi depune mandatul, invocand inclusiv cuvantul ”demisie”, potrivit unor inregistrari obtinute de News.ro. Aceasta desi Ciolos a declarat…

- Biroul National al USR a votat, duminica, in unanimitate pentru desecretizarea sedintei in care Dacian Ciolos ar fi amenintat cu demisia, potrivit unor surse politice participante la sedinta. Anterior, pe unul dintre grupurile interne, presedintele USR, Dacian Ciolos, le-a transmis colegilor ca a…

- Dan Barna a solicitat o reuniune de urgența pentru ziua de duminica, de la ora 12:00. E așteptat ca in ședința de duminica sa fie solicitata inregistrarea in care Dacian Cioloș amenința cu demisia. ”Am convocat o ședința de BN de urgenta pentru maine dimineața pentru a face publica inregistrarea…

- Framantarile din ultima perioada din USR au explodat, joi seara, intr-o ședința a Biroului Național in care Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința. Dan Barna l-a acuzat pe acesta ca vrea partidul „pe persoana fizica” și ca…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- Dacian Ciolos a anuntat joi conducerea USR reunita in Biroul National ca va demisiona din functia de presedinte al partidului daca programul sau ce contine mai multe schimbari radicale si reforme interne va fi respins. Liderul USR a cerut un vot pentru propunerile sale pana luni.