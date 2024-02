Şedinţă decisivă în Coaliţie. Discuții de ultimă oră despre comasarea alegerilor Dupa ce in urma discuțiilor de la inceputul acestei saptamani nu au ajuns la un rezultat in privința comasarii alegerilor din acest an, PSD și PNL fac vineri o noua incercare de a ajunge la un acord pe aceasta tema. Cum negocierile dintre PSD și PNL privind comasarea alegerilor nu au produs un rezultat, cel […] The post Sedinta decisiva in Coalitie. Discuții de ultima ora despre comasarea alegerilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

