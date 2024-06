Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei PSD-PNL se vor reuni astazi intr-o sedinta decisiva pentru a stabili data alegerilor prezidentiale Sursa articolului: Sedinta a Coalitiei PSD-PNL pentru stabilirea datei alegerilor prezidentiale Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Joi, 20 iunie, ora 10:00, era programata sa aiba loc ședința de Guvern, unde pe ordinea de zi figura și emiterea unei Hotarari de Guvern referitoare la data alegerilor prezidențiale. In urma lipsei unui acord la intalnirea liderilor coaliției din seara precedenta, prim-ministrul Marcel Ciolacu a comunicat…

- Miza pentru alegerile prezidentiale din acest an este atat de mare si pentru PNL si pentru PSD, incat dezacordurile din coalitia de guvernare sunt din ce in ce mai accentuate. Dupa ce miercuri seara nu s-a ajuns la niciun acord, joi sedinta de Guvern PSD-PLN a fost suspendata.

- Blocaj in coaliție! Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la niciun consens cu privire la data alegerilor prezidențiale. Ședința coaliției s-a terminat, insa nu s-a luat nicio decizie cu privire la data alegerilor prezidențiale, susțin surse politice citate de Antena3 CNN.

- Liberalii vor ca alegerile sa aiba loc in decembrie, in timp ce social-democratii in septembrie. Ședinta are loc la Vila Lac, transmite Realitatea Plus.Varianta unei candidaturi comune PSD-PNL la alegerile prezidentiale pare sa nu mai fie de actualitate pentru niciunul dintre partide. Liberalii au transmis,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca data alegerilor prezidentiale va fi stabilita in functie de „ce vor romanii”. Liderul liberalilor a afirmat ca vor ramane la guvernare „daca nu ii impinge nimeni pe scari”.

- O ședința cruciala a Coaliției de guvernare are loc miercuri dimineața. Reprezentanții celor doua partide trebuie sa stabileasca atat data alegerilor prezidențiale, cat și daca vor merge cu candidați comuni sau cu candidați separați la scrutinul pentru cea mai importanta funcție in stat.Vom vedea care…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…