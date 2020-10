(Publicitate) Cum a luat naștere My Little Pony și cum a ajuns un fenomen global

My Little Pony au fost pentru mulți jucăriile copilăriei. Zeci de ani mai târziu, iată că aceste jucării încă sunt în trenduri și sunt îndrăgite de copiii din întreaga lume.În ultimii ani au existat zeci de lansări de noi jucării My Little… [citeste mai departe]