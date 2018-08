Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Romania 100 a depus, luni dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un denunt prin care se solicita inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu impotriva prefectului Capitalei, Speranta Clișeru, si a ministrului de Interne, Carmen…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu și au deschis dosar penal cu privire la intervenția in forța a jandarmilor in timpul protestului de vineri seara, din București, a anuntat Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. “Biroul…

- Premierul „condamna ferm acțiunile violente produse in București desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice”. Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații…

- Premierul Viorica Dancila - aflata in concediu - a solicitat, in regim de urgenta, Serviciului Roman de Informatii un raport complet referitor la persoanele care au pregatit si provocat violentele, precum si la modul in care au actionat institutiile statului roman cu atributii in furnizarea de date…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti. …