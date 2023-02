Stiri pe aceeasi tema

- In p resa de la Chișinau sunt vehiculate doua nume legate de viitorul premier. Este vorba despre Dorin Recean, consilierul pe securitate al Maiei Sandu și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, dar și al omului de afaceri Vasile Tofan, reprezentantul unui mare fond american de investiții…

- O racheta a traversat vineri dimineața, 10 februarie, spațiul aerian al R. Moldova. Ministerul Apararii din Republica Moldova anunțat ca structurile responsabile din cadrul instituției au detectat, la ora 10:18, o racheta, care a traversat spațiul aerian

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgența la MAEIE a ambasadorului Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, pentru a indica parții ruse „incalcarea inacceptabila a spațiului nostru aerian” prin survolarea teritoriului suveran al Republicii Moldova de catre…

- Șefa statului a avut o discuție cu Catherine Colonna, Ministra pentru Europa și Afaceri Externe a Republicii Franceze, care a facut o scurta oprire la Chișinau, in cadrul vizitei sale in Ucraina. Președinta Maia Sandu și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de Franța de-a lungul anilor,…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a convocat luni, 19 decembrie, ședința ordinara a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pentru a pune in discuție securitatea cibernetica a țarii. Membrii CSS au analizat modul de organizare a sistemului național de securitate cibernetica, precum și riscurile și provocarile…

- Prefectura Suceava a transmis ca la inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in calitate de vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, astazi a avut loc o ședința de analiza a situației care se manifesta pe principalele cai rutiere din zona de nord…

- Președinta Maia Sandu s-a intilnit, in cadrul vizitei in SUA, cu Secretarul de Stat al Trezoreriei americane, Janet Yellen. Discuția s-a focusat pe acțiunile anticorupție intreprinse de autoritațile de la Chișinau și pe sprijinul de care avem nevoie pentru a accelera in acest proces, precum și pe situația…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca, pina pe 22 noiembrie, 898 de cetațeni din Ucraina, dintre care: 666 de femei și 228 de barbați au fost angajați in cimpul muncii din R. Moldova. Potrivit Agenției, cei mai mulți cetațeni ucraineni inregistrați in evidentele ANOFM sunt…