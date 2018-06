Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva. Dragnea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de luni, primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea. Sedinta va avea loc la Parlament, de la ora 11.00