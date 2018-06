Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Gorj, Victor Ponta, pe Facebook: Cand ai o funcție publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fost inculpat ( pe nedrept) ca sa salvez PSD, Guvernul și regulile de drept in societatea romaneasca / dupa a doua condamnare Liviu…

- PSD a convocat pentru vineri, la ora 16.00, o ședința a Comitetului Executiv al partidului, pentru a discuta situația dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, in dosarul DGASPC Teleorman.. Intre timp taberele din partid se organizeaza. Contestatarii lui Dragnea s-au intalnit joi seara pentru a face planul…

- Ședința de urgența la PSD. Social-democrații se reunesc maine, in Comitetul Executiv Național, sa discute condamnarea primita de Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive. Surse din PSD au precizat pentru Libertatea ca liderii partidului urmeaza sa adopte o rezoluție de susținere a președintelui…

- Mai multe persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde participa la o actiune de protest. Manifestantii sunt multumiti de sentinta primita de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Constanta. O tara intreaga este tinuta pe ghimpi de penalul Liviu Dragnea. PSD ul a ajuns afacerea…

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante…

- Presedintele social-democratilor le-a transmis deputatilor PSD, in sedinta de grup, ca mitingul de pe 9 iunie va fi impotriva abuzurilor din justitie. Totodata, Liviu Dragnea a facut referire si la demisiile din partid din ultima perioada si le-a cerut social-democratilor sa ramana uniti pentru ca au…

- HAI LA MITING!… Liderii PSD din toata tara, inclusiv Dumitru Buzatu, presedintele organizatiei PSD de la Vaslui, reuniti ieri in sedinta Comitetului Executiv, au decis organizarea unui miting de amploare in cursul lunii mai, la care ar urma sa participe in jur de 1 milion de persoane. Tema ar fi legata,…