- Presedintele PSD Teleorman, Adrian Gadea, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de sustinerea membrilor de partid din judet, lucru care ''se va concretiza'' si vineri la Comitetul Executiv al PSD. ''Domnul Dragnea e presedintele partidului,…

- Ședința de urgența la PSD. Social-democrații se reunesc maine, in Comitetul Executiv Național, sa discute condamnarea primita de Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive. Surse din PSD au precizat pentru Libertatea ca liderii partidului urmeaza sa adopte o rezoluție de susținere a președintelui…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Pedeapsa de…

- Sedinta de urgenta, astazi, in biroul sefului PSD. Liviu Dragnea, de la Parlament. Conform Romania Tv, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila discuta. in aceste momente, in biroul liderului PSD.Amintim ca PNL va depune astazi motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila,…

- Sedinta a Colegiului Prefectural cu aprobarea Planului de masuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului canicular și secetos in Eveniment / on 30/05/2018 at 14:03 / O noua sedinta a Colegiului Prefectural a avut loc marti, 29 mai, in sala mare de ședințe din sediul Palatului…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, adica liderii coalitiei PSD-ALDE, merg la Palatul Victoria pentru o sedinta de urgenta, de la ora 13.30, cu premierul Viorica Dancila. Tema discutiilor va fi cel mai probabil Pilonul II de pensii, cei din ALDE fiind sustinatori ai acestui pilon.

- Intalnire de urgența intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce ieri președintele Iohannis a anunțat ca va trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si va sesiza Comisia de la Venetia, informeaza Realitatea Tv.Președintele Klaus Iohannis a anunțat…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o disputa cu cei de la USR, in ședința Birourilor Permanente Reunite din data de 26 martie. In respectiva ședința, printre propunerile PSD pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a figurat și Cazimir Ionescu,…