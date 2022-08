Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, joi, acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta Republicii Franceze pentru stingerea incendiilor, urmand sa fie trimis un modul terestru de interventie. S-au mobilizat sapte ofiteri si 70 de subofiteri pompieri din cadrul IGSU din mai multe judete si 17 mijloace de interventie.…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, ca va cere inființarea unei celule de criza la Departamentul pentru Situații de Urgența pentru monitorizarea situației create de valul de caldura prognozat sa vina in Romania incepand de azi. ”Am sa dau sarcina DSU ca la nivelul Centrului National de Coordonare…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…