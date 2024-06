Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, a convocat, luni dimineața, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul MMAP.Ședința extraordinara a CMSU a fost organizata ca urmare a avertizarilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu transmise de…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet, a convocat, luni dimineața, Comitetul ministerial pentru situatii de urgenta (CMSU), constituit la nivelul MMAP, ca urmare a avertizarilor hidro-meteorologice, Cod Portocaliu de furtuni și Cod Galben de inundații.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat ca operatorii economici care refuza sa returneze garantia pentru ambalaje pot fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei, astfel incat sa fie descurajat un astfel de comportament in viitor. „Oamenii trebuie sa cunoasca faptul…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, a programat pentru acest an impaduriri artificiale pe 6.000 de hectare. Acestea se fac acolo unde nu este posibila regenerarea naturala. Circa 23 de milioane de puieti forestieri produsi in pepinierele Romsilva sunt utilizati in campania de impaduriri de primavara,…

- Incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot incarca in aplicația informatica documentele necesare participarii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat recent ca in Romania colectarea separata a deseurilor se face doar in procent de 13%. The post COLECTARE SELECTIVA Cum sta Romania la colectarea separata a deșeurilor? first appeared on Informatia Zilei .

- Bisericile vor sa devina prietenoase cu mediul. Statul ofera ajutor parohiilor care vor sa-si instaleze panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat astazi, la Bacau, in comuna Magirești, lansarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice…

- Sistemul Garantie-Returnare (SGR) este un proiect bun de tara care creste de la o luna la alta, iar in acest moment colectam cel putin un milion de ambalaje in fiecare zi, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet.