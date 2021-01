Ședință de ultimă oră a coaliției. Se împart funcțiile de prefect Liderii coaliției de guvernare stau din nou fața in fața dupa neințelegerile aparute. Discuții despre imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect au mai avut loc, dar liderii PNL, USR-PLUS și UDMR nu au reușit sa ajunga la un consens pentru ca, in unele județele, nu vor sa renunțe la funcții.Un exemplu este județul Bihor, ravnit atat de UDMR, cat și de PNL. Alte județe care creeaza tensiuni in negocieri - cu resurse importante - sunt Cluj, Iași, Timiș și chiar și Capitala. La negocierile de pana acum liderii coaliției au decis numarul funcțiilor care va reveni fiecarui partid. Astfel, PNL… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

