- Liderii coalitiei de guvernare se vor intruni, joi, in sedinta, pentru a discuta despre probleme legate de infrastructura, la aceasta urmand sa participe si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si cel al Energiei, Anton Anton, au declarat surse parlamentare pentru agerpres.ro Sedinta are…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea participa astazi la ședința de guvern avand in vedere zvonul din spațiul public conform careia Executivul ar adopta o OUG privind amnistia și grațierea, informeaza Antena 3, care citeaza surse politice.De menționat este faptul ca liderii coaliției, Liviu…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au o sedinta marti in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Pe agenda discutiilor s-ar putea afla situatia legata de intarzierea privind raspunsul presedintelui Klaus Iohannis la decizia CCR referitoare la revocarea din functie…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, marti, ca propunerea presedintelui pentru functia de director al SIE, Gabriel Vlase, are sustinerea PSD-ALDE, urmand ca miercuri sa fie votata in Parlament. Ulterior, Liviu Dragnea a precizat, ironic, ca intelege ca Gabriel Vlase are sustinere universala."Sedinta…

- Intre liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu prapastia este din ce in ce mai adanca. Totul a pornit, dupa ce Tariceanu a decis sa candideze la prezidențiale și a enunțat in cadrul coaliției dorința de a fi unic candidat al PSD și ALDE.Citește și: Traian Basescu,…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii Coalitiei de guvernare, au discutat luni la Parlament. La intrevedere a fost prezenta si sefa Guvernului. Reuniunea Coalitiei a avut loc la doar cateva zile de cand social-democratii discutasera in sedinta Comitetului Executiv National, pe fondul sentintei…

- Tariceanu nu are nicio rezerva in privinta loialitatii lui Gabriel Vlase; In coaliție nu s-a stabilit cand va fi dat votul pentru șefia SIE, a mai precizat, duminica, președintele ALDE, intr-o conferința de presa. ”O sa ne vedem in cadrul coalitiei. Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara, pentru…

- Este agitație mare pe scena politica, iar in Parlament demisiile se țin lanț. Senatorul ALDE, Iriza Scarlat, și-a inaintat demisia din ALDE, dupa ce a intrat in conflict cu ministrul Energiei, Anton Anton, dar și cu liderii partidului, Calin Popescu Tariceanu și Daniel Chițoiu.Citește și:…