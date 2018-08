Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va vota, astazi, ca for decizional, initiativa privind Codul administrativ, prin care se elimina pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, si prin care alesii locali vor primi indemnizatii speciale dupa incetarea mandatului. …

- Camera Deputatilor va vota, luni, ca for decizional, initiativa privind Codul administrativ, prin care se elimina pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, si prin care alesii locali vor primi indemnizatii speciale dupa incetarea mandatului.

- Scandal, astazi, in timpul ședinței Consiliului Local Timișoara, intre primarul Robu și consilierul local PSD Dan Idolu. Totul a pornit dupa ce, pe lista suplimentara a fost introdus proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii, prin atribuirea directa a serviciului ”Intreținere a serviciului de…

- Camera Deputatilor va vota, joi, decizional, proiectul de lege privind Codul administrativ, care prevede, printre altele, eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale in administratia locala, dar si instituirea de pensii speciale pentru alesilor locali.

- Senatul a adoptat luni, cu 85 de voturi "pentru", 21 de voturi "impotriva" si 11 abtineri, proiectul de lege pentru elaborarea Codului administrativ, care prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie…

- Comisia speciala pentru elaborarea Codului administrativ a adoptat miercuri un amendament care prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei...

- PNL a uitat din nou ca e in Opozitie si a votat alaturi de majoritatea PSD-ALDE-UDMR un proiect de lege care-i scapa pe alesii locali de dosarele cu ANI si, in plus, le ofera dreptul de a face afaceri. Motivul oficial e ca primarii sunt saraci. Motivul neoficial: PNL si-a motivat primarii, in contextul…

- Aleșii locali vor putea avea functii si in sectorul privat. Cu o conditie, insa: activitatea desfasurata nu trebuie sa aiba legatura directa cu atributiile functiei pe care o detin. Parlamentarii PSD si ALDE spun ca regimul incompatibilitatilor este mai drastic in Romania decat in alte tari. Legea a…