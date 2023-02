Stiri pe aceeasi tema

- REVOLTA… Parinții copiilor de la Gradinița nr. 8 „Licurici” din Barlad reclama faptul ca, pentru a ajunge in cladirea in care sunt ținute cursurile, trebuie sa treaca cu cei mici printr-un noroi greu de strabatut chiar și cu cizmele de cauciuc. De fiecare data cand ploua, in fața Gradiniței se face…

- GRAV… In urma cu cateva minute a avut loc un cumplit accident rutier la Barlad, chiar in fața Stației de Ambulanța, pe strada Republicii. Sunt doua victime conștiente, ambele insa incarcerate. “Au fost trimise doua ambulanțe una de tip C2 și una de tip B2. A fost trimisa și descarcerarea. Mașina…

- CE VA FI PE CER… Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad va prezinta lista cu cele mai importante fenomene astronomice ce vor avea loc in anul 2023. Aceste evenimente sunt grupate in doua categorii: fenomene astronomice deosebite (cum sunt eclipsele, tranzitele planetelor…

- Senatorul Bica si primarul Boros la Barlad vor sa bage intr-o casa de chirpici si valatuci vreo 30 de miliarde de lei vechi. Ei motiveaza ca acolo ar fi casa unde s-a nascut Cuza, numai ca adevarul e altul. Cica acea casa ar fi fost facuta prin 1920 (sic!) de doi frati evrei, iar casa […] Articolul…

- MUNCA ȘI CAMPANIE!… Anul 2022 se incheie pentru Gradina Publica din Barlad cu peste 30 de procente realizate in cadrul procesului de transformare in care a intrat din toamna acestui an. Deși nu prea se cunoaște ca ar fi chiar 30% stadiul lucrarilor efectuate in primele trei luni de la debutul lucrarilor…

- SURPRIZA… Cadrele medicale de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Barlad au avut o zi extraordinar de frumoasa! S-au trezit ca, in urma campaniei de donare, facuta recent prin mass media, pentru ca exista o lipsa mare de sange, insuși Moș Craciun a intrat in CTS, pentru a dovedi ca are “sange in…

- VITEZOMAN… In aceasta dupa-amiaza s-a produs un accident rutier pe DN 24B, in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Un autoturism marca Mercedes, care circula dinspre Murgeni spre Barlad, in localitatea Popeni, din cauza vitezei mari cu care conducea, a acroșat un alt autoturism care venea din sens opus.…

- APEL SI INVITATIE… Un student din Barlad, Stefan Alexandru Hutuleac, de 20 de ani, mare colectionar de mingi, poze si tricouri ale sportivilor, sare din nou in ajutorul fetitei de 12 ani, Alexandra, bolnava de cancer. Dupa ce saptamana trecuta acesta a licitat o minge si doua fotografii cu semnaturile…