- Interimatul lui Petre Vlatanescu pe banca tehnica a divizionarei secunde ACS Poli Timisoara a durat doar o saptamana... The post Stefan Nanu, noul antrenor principal al echipei ACS Poli Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ștefan Nanu (49 de ani) este noul antrenor principal al divizionarei secunde ACS Poli Timișoara. Dupa desparțirea de Ionel Ganea, conducerea timișorenilor a apelat la o varianta intermediara, in persoana lui Petre Vlatanescu. Infrangerea suferita in week-end, contra Luceafarului Oradea, scor 2-4, i-a…

- Reunirea echipei de seniori U Banca Transilvania are loc miercuri, 15 august, ora 18.00. Reunirea echipei de seniori pentru sezonul 2018 - 2019 va avea loc miercuri, 15 august de la ora 18.00, la Sala Polivalenta. Programul de pregatire al echipei: 15…

- ACS Poli ar putea sa-și rezolve una dintre problemele verii, printr-o mutare, cel puțin temporara. Echipa retrogradata e așteptata la baza ”Electrica”, de langa Padurea Verde, acolo unde, pe langa antrenamente elevii lui Ionel Ganea ar putea disputa și cateva partide in Liga a II-a. ”Electrica”, baza…

- Parcursul bun al Rusiei la Cupa Mondiala de fotbal 2018 se datoreaza faptului ca a avut la dispozitie doi ani pentru a pregati turneul, a estimat selectionerul Stanislav Cercesov dupa surprinzatoarea calificare a echipei sale in sferturi de finala, in dauna Spaniei. Nimeni nu ar fi pariat pe ''Sbornaia'',…

- Uruguay a invins la limita Arabia Saudita, 1-0, și are punctaj maxim dupa primele doua etape din Grupa A, fiind deja calificata in optimi. Totuși, jocul echipei sale din meciul de azi l-a nemulțumit pe selecționerul Oscar Tabarez. Vezi AICI desfașurarea liveTEXT a partidei! Vezi VIDEO cu momentele…

- O fotografie pentru care membrii echipei de fotbal nationale a Iranului au pozat imbracati in costume elegante oficiale a devenit virala pe retelele de socializare, potrivit mirror.co.uk. O fotografie pentru care membrii echipei de fotbal nationale a Iranului au pozat imbracati in costume…

- Cu datorii „generoase”, ACS Poli Timisoara se pregateste de un sezon in care o sa ploua cu „derbiuri” locale, impreuna cu ASU Politehnica si Ripensia. In acest moment se poarta discutii, dar nu prea se stie nimic concret despre viitor, la echipa ce a reprezentat orasul in precedentul sezon…