Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohanis a convocat marți, la ora 15:00, o ședința de lucru la care vor participa premierul Florin Cițu și membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 La...

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, un numar de 2.523.620 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In total, in urma vaccinarii au fost constatate 12.711 de reacții adverse. Cu vaccinul produs de cei de la PfizerBioNTech au fost vaccinate 1.883.547 de persoane, cu cel…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind siguranta publica in unitatile de invatamant cu premierul Florin Citu, membri ai Guvernului si reprezentanti ai IGSU si INSP.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sedinta de lucru pe tema Planului…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, miercuri, de la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut doua sedinte de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi membri cheie ai Guvernului, printre care vicepremierul Dan Barna și miniștrii…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, miercuri, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, declaratie pe care o puteti vedea in sectiunea Video a materialului. Klaus Iohannis sustine astazi, 17 februarie o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Astazi, presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, doua ședințe de lucru cu premierul Florin Cițu și mai mulți membri ai Guvernului, informeaza Administrația Prezidențiala. Șeful...