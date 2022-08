Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul Consiliului Județean (CJ) Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor „in cursul saptamanii viitoare”. El a vorbit si despre compensarea preturilor la energie si a precizat ca, pana in prezent, furnizorii…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca Romania are suficient grau pentru consum propriu si pentru export. Nu exista motive de ingrijorare nici in ceea ce priveste culturile de porumb si floarea soarelui. Premierul a declarat ca in prezent se recolteaza culturile, iar din cifrele primite la Guvern …

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. S-a dispus alocarea fondurilor necesare pentru executarea lucrarilor de reabilitare si investitii in sistemul de…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, in conferința de presa de la Palatul Cotroceni, ca drafturile legilor securitații naționale sunt in lucru la Guvern și nu au intrat inca pe circuitul de avizare. Iohannis a refuzat sa spuna cum au aparut in spațiul public proiectele, deși la precedentele declarații de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani pe litru, timp de 3 luni. Jumatate din aceasta suma va fi decontata de la buget. Compensarea se va aplica direct la pompa și va aparea și pe bonul fiscal. „Masura a fost adoptata și de alte țari, implica […]…

- Lituania va livra 20 de vehicule blindate de tip M113,10 camioane militare si 10 vehicule de deminare, ”cu scopul de a sprijini in continuare apararea impotriva Rusiei”, a anunțat, miercuri, ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, relateaza CNN. Ajutorul militar se ridica la 15,5 milioane…