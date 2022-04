Ședință de Guvern, vineri - Ce măsură importantă urmează să fie aprobată de Nicolae Ciucă Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, sistemul RO e-Transport va include module informatice de gestiune care dupa declararea unui transport de bunuri vor genera un cod unic de inregistrare, elemente de interconectare cu camere de luat vederi si alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier, componente software pentru analiza integrata a datelor."Sistemul RO e-Transport va utiliza date si informatii detinute la nivelul institutiilor sau autoritatilor publice cu atributii in domeniul transportului rutier si va fi interconectat cu celelalte sisteme informatice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

