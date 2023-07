Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va reuni, astazi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun. Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor…

- Guvernul se va reuni, joi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun. Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru…

- Guvernul se va reuni, joi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun, informeaza Agerpres.Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea…

- Ieftinirea alimentelor de baza, aprobata de Guvern: LISTA produselor la care ar trebui sa scada prețurile Ieftinirea alimentelor de baza, aprobata de Guvern: LISTA produselor la care ar trebui sa scada prețurile In cursul zilei de vineri, 30 iunie, Guvernul a aprobat ordonanta prin care se va stopa…

- VIDEO: Guvernul a aprobat OUG pentru plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Lista produselor vizate Ordonanța de Urgența pentru plafonarea adaosului comercial la o serie de produse alimentare de baza, a fost aprobata de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Legat de colaborarea…

- Ordonanta de urgenta pe care Guvernul o va adopta joi schimba radical modul de salarizare in educatie, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei Executivului.Premieriul a adaugat ca majorarile salariale de care vor beneficia toti cei care se desfasoara activitatea in sistemul de educatie…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta care permite inmatricularea electronica a vehiculelor. Sursa articolului: Inmatricularea online a vehiculelor, aprobata de Guvern Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- „Nu vom lua decizia in ședința de Guvern de astazi, vom desfașura vineri o ședința de Guvern pentru a definitiva aceasta OUG. Am considerat ca este necesar sa mai lasam proiectul in transparența, pentru a asigura toate dezbaterile necesare.Este o OUG care ține sub control cheltuilelile publice, asigurand…