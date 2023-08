Ședință de Guvern: Va fi aprobat un proiect de lege privind finanțarea autostrăzii Ploiești-Pașcani Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-un proiect de lege, contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii in valoare de 600 milioane de euro pentru sustinerea proiectului Autostrazii A7 Ploiesti – Pascani, scrie Agerpres. Este vorba despre o cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta. Contractul a fost semnat la Bucuresti la 12 iunie 2023 si la Luxemburg la 14 iunie 2023 si se estimeaza ca proiectul se va finaliza in 2025. Data finala de disponibilizare a imprumutului este de pana la 48 de luni de la data semnarii contractului de finantare. “Obiectivul principal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie 2023, numarul beneficiarilor de ajutor social a fost de 161.852 de persoane, comparativ cu 1.340 de beneficiari in luna iunie. Județele cu cele mai mari numere de beneficiari au fost Dolj (10.219), Bacau (9.232), Teleorman (7.646) și Buzau (7.611), in timp ce cele mai puține persoane inregistrate…

- Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” din Focșani este partener in cadrul proiectului „Educație pentru Gastronomie Sustenabila”. Conform unui comunicat de presa, „in luna iulie, 16 profesori din 14 licee, din cele opt regiuni de dezvoltare (Topoloveni – Argeș, Bacau, Bistrița, Brașov, București, Buzau,…

- Un tanar din Bacau a fost dat disparut in ultimele 24 de ore. Unitatile operative ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit in 1.899 situatii de urgenta in cursul zilei de ieri, 20 iulie 2023. In total, la nivel national, au fost inregistrate 110 de incendii, cazuri la care…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea recruteaza candidați pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. Pentru anul de invațamant 2023 – 2024, locurile aprobate Inspectoratului General…

- Peste 450 de pompieri din 19 de judete ale tarii si municipiul Bucuresti vor suplimenta efectivele de salvatori pregatiti sa deruleze actiuni pe litoralul romanesc, pe intreaga perioada a sezonului estival. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, masurile sunt…

- Pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore in 56 de localitati din 19 judete si in municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Astfel, pompierii militari…

- Masuri de siguranta impuse de conflictul armat de la granita cu Ucraina. Astfel, in judetul Maramures va fi infiintat un centru de comanda integrat pentru situatii de urgenta, in regiunea de granita. „Am lansat proiectul „COMAND – Sincronizarea interventiilor in situatii de urgenta in regiunea de granita”,…

- In județul Maramureș va fi inființat un centru de comanda integrat pentru situații de urgența, obiectiv care va fi realizat in cadrul proiectului „COMAND – Sincronizarea intervențiilor in situații de urgența in regiunea de granița”. ”Am lansat astazi proiectul „COMAND – Sincronizarea intervențiilor…