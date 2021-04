Şedinţă de Guvern - urmează să se reglementeze suspendarea activităţii operatorilor economici care nu respectă regulile anti-COVID Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, proiectul de lege care prevede sanctiunea complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Proiectul de lege, care modifica si completeaza Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, prevede ca, in cazul repetarii la acelasi sediu principal sau secundar, intr-un interval de 15 zile de la constatarea precedenta, a contraventiei, pe langa sanctiunea contraventionala principala, agentul constatator… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

