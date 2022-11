Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta de guvern deosebita va avea loc luni, la ora 11.00, cand copiii vor lua locurile ministrilor, in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O ședința de guvern deosebita va avea loc maine la Palatul Victoria, cand copiii vor lua locurile miniștrilor, in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luni, 21 noiembrie, ora 11:00, va avea loc o sedinta de guvern deosebita. Cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului 20 noiembrie , copiii vor lua locurile ministrilor si vor sustine o sedinta de guvern.Palatul Victoriei devine, pentru o zi, Guvernul Copiilor. Cei mici isi vor prezenta viziunea…

- Dupa adoptarea ordonanței pe energie, in ședința de guvern de vineri, ministrul liberal Virgil Popescu a ieșit in fața presei, de la Palatul Victoria, și a declarat ca, in opinia sa, „acest sistem va permite o stabilitate a preturilor pe toata perioada de aplicare a acestui mecanism”. „Sistemul este…

- Miniștrii sau intrunit intr-o noua ședința la Guvern din nou cu lumina stinsa. Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte, printre care și aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii cu privire la asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii.

- Se discuta tot mai mult in intreaga Europa despre reducerea consumului de gaze și energie electrica, iar autoritațile din Romania au stabilit ca vom urma modelul occidental. Premierul Nicolae Ciuca i-a incurajat pe romani sa mai stinga lumina intre orele de varf pentru ca ar putea fi recompensați, fara…

- ”Astazi urmeaza sa primesc planul de iarna de la Ministerul Energiei si maine, in Comitetul ministerial, sa avem elementele de analiza si desigur sa avem concluziile analizei privind intreg procesul prin care vom aduce modificari la OUG-ul prin care compensam preturile la energie”, a spus premierul…

- O ceremonie dedicata sportivilor romani care au obtinut recent performante la mai multe competitii internationale este organizata, marti, la Palatul Victoria, la care va participa si premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…