- Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Guvernul ar urma sa aprobe, in sedinta de joi, un act normativ privind amanarea termenului de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Premierul Ludovic Orban declara saptamana trecuta, dupa o discutie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marți, 14 ianuarie, Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din…

- Sedinta Parlamentului pentru angajarea raspunderii Guvernului pe aceste proiecte este programata la ora 16,00. Potrivit calendarului aprobat, parlamentarii vor putea depune amendamente la aceste proiecte pana luni, la ora 10,00. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Guvern,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca a decis angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul legii bugetului de stat, pe proiectul legii bugetului asigurarilor sociale si pe modificarea OUG 114, conform Agerpres. Orban a explicat ca ar fi fost foarte dificila adoptarea bugetului in termenul…

- La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103 2012, cu completarile ulterioare precum si pentru completarea Legii…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca aplicarea Legii pensiilor nu va duce la o "apocalipsa bugetara" si a afirmat ca nu doreste sa emita o ordonanta de urgenta in domenii "vitale si sensibile". "Am vazut ca toata lumea spune ca, daca se aplica Legea pensiilor, o sa fie apocalipsa…

- Premierul Ludovic Orban a spus, astazi, despre PSD: „ne-au lasat aștia un buget facut praf”. Acesta a folosit acelasi cuvant „astia“, pe care la rostit și Viorica Dancila, intr-o conferința de presa, cu referire la romanii din strainatate. „Suntem in analize, evident facem continuu evaluarea ( bugetului…