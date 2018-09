Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern anuntata pentru luni la ora 16.00 a fost amanata pentru marti, Executivul nefacand vreo precizare legata sde motivele amanarii. In urmatoarea sedinta a Executivului este asteptata emiterea unei Ordonante de Urgenta care sa permita ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa se…

- Cabinetul Dancila se reuneste, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile, scrie Mediafax. Unda…

- Guvernul este convocat, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile, potrivit purtatorului de cuvant…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…

- Guvernul se reunește, luni, la ora 16.00, intr-o ședința extraordinara, tema fiind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Curtea Constitutionala a avizat revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei.

- Cabinetul Dancila se reuneste, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile.

- PSD vrea doua zile de vot pentru referendumul de modificare a Costitutiei pe tema familiei traditionale, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Guvernul ar urma sa adopte marti OUG in acest sens. In paralel, ar urma sa fie organizat si un referendum pentru schimbarea denumirii…