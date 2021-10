Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, vineri seara, masurile care vor fi adoptate in contextul depasirii incidentei de 7,5 la mie in Capitala. Astfel, din 3 octombrie, sunt interzise activitatea restaurantelor, salilor de sport, cinematografelor, a salilor de spectacole…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a discutat, vineri seara, despre masurile care vor fi adoptate in contextul depasirii incidentei de 7,5 la mie in Capitala. Astfel, din 3 octombrie sunt interzise activitatea restaurantelor, salilor de sport, cinematografelor, a salilor…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat vineri seara o hotarare de-a dreptul halucinanta, care ar urma sa se aplice in Capitala de duminica. Masurile de prevenire a raspandirii coronavirsului nu au nicio logica și nicio explicație, unele dintre ele fiind intr-o…

- Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și miercuri a trecut de pragul de 6 la mia de locuitori. Asta inseamna ca in București vor fi introduse restricții de noapte. Miercuri, rata de infectare in București este 6,33 la mie. Conform regulilor, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) se intrunește cel mai probabil vineri pentru a decide noi restricții in Capitala, dupa ce Hotararea de Guvern privind masurile de combatere a pandemiei va fi publicata in Monitorul Oficial. Copiii intre 6 și 12 ani nu mai…

- Rata de infectare a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o ședința a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența, pentru a decide masurile care vor fi luate. De miercuri,…

- Bucureștiul trece in scenariul roșu COVID, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 3,3 la mie, de la care certificatul verde devine obligatoriu pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. Instituția prefectului a anunțat ca rata de infectare a ajuns la 3,3 la mia de locuitori. Marți,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021. Principala modificare fața de masurile aflate…