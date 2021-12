Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 3 decembrie, la inceputul ședinței de guvern de la Palatul Victoria, una descrisa ca avand o „agenda restransa”, ca dorește ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat.„Este o ședința de Guvern cu o agenda restransa, avem patru…

- Certificatul verde la locul de munca revine in dezbaterea Parlamentului, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului a precizat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre acest subiect. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in momentul in care actul privind certificatul verde…

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu noul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, au fost prezenți, marți, la deschiderea ultimului tronson al autostrazii Sebeș-Turda, proiect de infrastructura finalizat cu o intarziere de cinci ani.Prima "autostrada nemteasca" din Romania ar putea fi data in…

- Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetara din acest an, mentinandu-se tinta de deficit de 7,13% din PIB, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul de la finalul sedintei Executivului. ‘Rectificarea atat a bugetului asigurarilor sociale, atat de asteptata pentru seniorii…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…