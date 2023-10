Ședință de guvern pentru suplimentarea locurilor de procurori la DIICOT Guvernul va discuta azi in ședința suplimentarea cu 25 de locuri a procurorilor DIICOT. Tot pe ordinea de zi de azi se afla si un proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului penal. Suplimentarea cu 25 de posturi de procurori la DIICOT, modificari ale Codului penal privind evadarea, dar si ratificarea unui acord cu Ucraina privind recunoasterea reciproca a actelor de studii figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului. * Numarul posturilor de procurori din cadrul DIICOT urmeaza sa fie suplimentat cu 25 (de la 306 la 331 de posturi), conform unui proiect de hotarare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentarea cu 25 de posturi de procurori la DIICOT, modificari ale Codului penal privind evadarea, dar si ratificarea unui acord cu Ucraina privind recunoasterea reciproca a actelor de studii figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului. * Numarul posturilor de procurori din cadrul…

- Suplimentarea cu 25 de posturi de procurori la DIICOT, modificari ale Codului penal privind evadarea, dar si ratificarea unui acord cu Ucraina privind recunoasterea reciproca a actelor de studii figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Guvernului.* Numarul posturilor de procurori din cadrul DIICOT…

- Generalul Vlad Gheorghița, locțiitor al șefului Statului Major al Apararii din București, a facut o declarație ferma referitoare la abordarea Romaniei in fața amenințarii dronelor rusești, anunțand ca forțele armate romane sunt pregatite sa intervina pentru a proteja teritoriul țarii. Aproximativ 600…

- Peste un milion de pensionari au primit mai mulți bani pentru luna august. In medie, valoarea este de 429 de lei, iar cei mai mulți beneficiari provin din București, Suceava și Dolj. Sumele reprezinta indemnizații sociale acordate pensionarilor carora lunar le intra in conturi mai puțin de 1.125 de…

- Astazi, 6 septembrie 2023, incepe a opta ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M), eveniment care va fi gazduit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. La aceasta adunare se vor intalni reprezentanții tuturor celor 12 state participante la Inițiativa (Australia, Bulgaria, Croația, Cehia,…

- De la inceputul supravegherii (6iunie) și pana in 17 august, in țara noastra, au fost confirmate șapte cazuri de infecție cu virusul West Nile, a transmis Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Un caz este ”probabil”. Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu…

- Temperaturi extreme valabile marți și miercuri, in mai multe județe ale țarii și in Capitala. Județele afectate de temperaturi intre 40 și 42 de grade sunt in principal din sudul țarii. Marți, va fi canicula in județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Braila, Galați, vestul Constanței…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca suma de 400 de milioane de euro va fi platita Romaniei pentru a compensa ajutorul dat vecinilor ucraineni care au ales tara noastra ca destinatie sau tranzit, dupa declansarea conflictului din Ucraina. El a precizat ca acest mecanism…