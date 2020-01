Ședință de Guvern pentru aprobarea unei ordonanţă de urgenţă privind modificările la OUG 114. PSD a contestat proiectul la CCR Guvernul va adopta in ședința de la ora 16.00 o ordonanța de urgența sau ordonanța simpla pentru intrarea in vigoare „imediat” a modificarilor operate la OUG 114 dupa ce proiectul de lege pe care si-a asumat raspunderea a fost contestat la CCR de catre PSD, iar aplicarea prevederilor documentului au fost suspendate, au declarat surse The post Ședința de Guvern pentru aprobarea unei ordonanta de urgenta privind modificarile la OUG 114. PSD a contestat proiectul la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

