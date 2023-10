Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern, azi, 16 octombrie Prin intermediul unui comunicat de presa. Guvernul Rominiei a facut publice proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei din 16 octombrie 2023. Este vorba despre un singur proiect. Va prezentam in continuare continutul proiectului: PROIECTE DE ORDONANTE…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi marirea cu 10% a salariului minim brut din Romania, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei lunar - 2.098 de lei net. Ordonanța de creștere a salariilor din construcții și industria agroalimentara a fost insa amanata.Astfel, de la 1 octombrie, salariul minim brut pe țara…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, ca Guvernul majoreaza cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna. Premierul a mai spus din calculele prezentate in aceasta dimineata de Ministrul Finantelor, in urma introducerii asigurarilor de sanatate pentru toti angajatii,…

- Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care, odata adoptat, ar permite introducerea de impozite și taxe noi, dar și majorarea celor existente, fara sa mai fie nevoie de așteptarea perioadei de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial.

- Info Sud-Est a decis ca periodic sa te consulte cu privire la temele pe care iți dorești sa le vezi in publicația noastra. Mulți dintre cititori au ales trei subiecte pe care sa se concentreze analizele și investigațiile ISE in aceasta perioada: In baza alegerilor voastre, am documentat și publicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, in judetul Tulcea, ca este clar ca tinta de deficit de 4,4% din PIB va fi depasita, insa nu crede ca exista riscul ca Romania sa piarda fonduri europene. "Am avut o discutie (cu premierul inainte de a pleca la Bruxelles - n.r.), cunosc abordarile promovate…

- Revoluția lui Marcel Ciolacu: regionalizarea DSP, DSVSA, a Direcțiilor agricole și școlare și reducerea numarului de angajați Guvernul a modificat radical draftul de Ordonanța de Urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice. Documentul urmeaza sa intre in discuții finale in coaliție. O noutate…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. In preambulul acestei OUG, Executivul recunoaște situația dezastruoasa in care se afla Romania.Citește și: DOCUMENT - OUG-ul prin care se elimina 200.000 de posturi…